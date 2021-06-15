В Новом Уренгое подрядчик вывозил мусор и засыпал окрестности стекловатой

В Новом Уренгое подрядная организация производила вывоз мусора, в числе которого стекловата, с места работ у дома №8а по улице 26 Съезда КПСС, не соблюдая требования техники безопасности. Информация, подкрепленная фото и видео, с жалобой от жителя соседнего многоквартирника, появилась в городском сообществе ВКонтакте.

Мужчина сообщил, что по причине халатности подрядчика, в опасной пыли и частицах стекловаты оказались все окна, машины и проходящие мимо люди. На кадрах видно, что грузовой автомобиль припаркован возле многоэтажки, с крыши которой в него буквально забрасывают мешки со стройматериалами, сообщает ГТРК «Ямал».

Работать со стекловатой рекомендовано крайне аккуратно. Необходимо надежно защищать кожу и волосы от контакта с утеплителем, а также надеть специальные очки и респиратор.

Дело в том, что из-за ломкости стекла, тонкие частички которого способны проникать в организм человека, стекловата является очень вредной для здоровья. Она может негативно воздействовать на кожу, глаза, дыхательную и иммунную системы.

Стоит отметить, что рабочие, осуществлявшие погрузку утеплителя, использовали необходимые средства защиты, при этом пренебрегли техникой безопасности в отношении других людей, не установив даже ограждение, отмечает ГТРК «Ямал».

В администрации газовой столицы сообщили, что после поступления сообщения о случившемся, на место сразу выехали сотрудники департамента городского хозяйства и подрядчику были сделаны замечания.

«В следующий раз мусор будет грузиться с использованием дополнительных спецсредств, которые позволят уменьшить количество пыли. Территория будет дополнительно ограждена сигнальной лентой и дополнительными барьерами. Опознавательные знаки о ходе строительных работ были установлены», – заверили в пресс-службе мэрии.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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