Часть работ по реконструкции аэропорта Нового Уренгоя прошла госприемку

В аэропорту Нового Уренгоя, который этим летом проходит реконструкцию, введена эксплуатацию часть магистральной рулёжной дорожки (МРД), одна из трёх рулёжных дорожек (РД-А) и четыре места стоянки. Для ввода в эксплуатацию этого участка пройдена комиссия Ростехнадзора, получено заключение о соответствии. От Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили РИА «Новый дЕнь» в пресс-службе администрации ЯНАО.

Генподрядчик по реконструкции аэродрома – ООО «Уренгойдорстрой» – выполнил работы по устройству асфальтобетонных покрытий на площади 36 000 кв. м. На местах стоянки перрона, помимо работ по усилению покрытия, были проложены элементы водосточно-дренажной системы и другие необходимые коммуникации, установлены новые мачты освещения, светосигнальное оборудование. Сейчас ведётся работа еще на трёх местах стоянки самолётов.

Напомним, что работы по реконструкции ведет УК «Аэропорты Регионов». Они включают в себя строительство нового пассажирского терминала и реконструкцию аэродрома.

В рамках проекта предполагается усиление искусственных покрытий: взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона с организацией 15 мест стоянок воздушных судов. Кроме того, будут установлены курсовой и глиссадный радиомаяки, светосигнальное оборудование ОВИ-1 с обоих курсов посадки, а также будет обустроена водосточно-дренажная сеть и построены очистные сооружения.

Строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе будут производиться в строительный сезон 2021 года во время промежутков между полетами воздушных судов по 16 часов. Остальные работы будут вестись круглосуточно.

После реконструкции аэропорт сможет принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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