Артюхов и Чекунов обсудили будущее и финансовое благополучие Ямала

15 июня в Салехарде состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. На ней обсудили реализацию промышленных и инфраструктурных проектов, необходимых для развития Ямало-Ненецкого автономного округа.

По мнению Чекунова, сейчас важно говорить о будущем Ямала в контексте экономического драйвера роста для страны. А развитие проекта Северного широтного хода – это залог благополучия региона на многие годы вперёд.

Дмитрий Артюхов поблагодарил главу министерства за поддержку проектов, которые реализуются на Ямале. В частности, по реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. В 2022 году в газовой столице планируется построить новое здание аэровокзала, которое отвечает современным требованиям, и модернизировать взлетно-посадочную полосу. Также он высказал надежду, что и другие прокаты, реализуемые в регионе, найдут финансовую поддержку федерального центра, сообщает пресс-служба администрации Ямала.

Также на встрече обсуждался ход реализации Северного широтного хода и его продолжения – железнодорожной магистрали Бованенково-Сабетта (или СШХ-2). Алексей Чекунков отметил, что проекты необходимо воплотить. Они обеспечат связанность арктических территорий, возможность подняться по железной дороге с юга к Северному морскому пути и разгрузить узкие места на существующих магистралях.

Проект строительства Северного широтного хода может быть реализован с использованием нового инструмента бюджетных кредитов. Президент в своем послании Федеральному Собранию назвал его одним из пилотов. Округ готов подать заявку на получения кредита, как только на федеральном уровне будет подготовлена необходимая нормативная база, отмечает в администрации ЯНАО.

Одной из задач министр Чекунов назвал диверсификацию экономики округа. Так, на встрече речь шла о проектах в сфере логистики и туризма. Дмитрий Артюхов представил проект туристического кластера на Полярном Урале. Он отметил, что эта часть округа привлекательна для туристов со всей страны за счет уникальной природы, культуры коренных народов и близости к столицам (время в пути от Москвы и Санкт-Петербурга составляет менее трех часов). В планах округа создать необходимую для гостей инфраструктуру.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 15.06.21

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