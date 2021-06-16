Главный юрист Ямала поможет тундровикам-кочевникам получить социальную пенсию

Председатель ямальского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Погорелый на заседании Общественного Совета Арктической зоны России, состоявшемся накануне в Салехарде, призвал чиновников решить проблему социальной несправедливости среди тундровиков, ведущих традиционный образ жизни. Части из них удается оформить социальную пенсию, а кому-то приходиться ждать оформления трудовой пенсии.

«С 2015 года постановлением правительства России № 1049 был исключен ряд территорий нашего округа, жители которых имеют право на социальную пенсию. Это 15 населенных пунктов в Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазовском и Ямальском районах. Их жители часто задают мне вопрос во время юридических консультаций, как быть, если в силу возраста, здоровья и иных причин уже нет возможности заниматься оленеводством, охотой или рыбодобычей, а иных доходов нет? Полностью разделяю переживания людей – они всю жизнь ведут хозяйство в суровых северных условиях и имеют право на такие же гарантии, как и их соседи, проживающие на «подзаконных» территориях», – председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Погорелый.

Дмитрий Погорелый предложил внести поправки в федеральный документ. Его поддержал председатель Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков.

«К сожалению, аналогичная ситуация для Чукотки и Магадана. Мы ведем переговоры с 2015 года. В ближайшее время вновь поднимем этот впорос на рассмотрение. В копилке нашей совместной работы уже три муниципалитета в Карелии, где проживают вепсы», – подытожил Григорий Ледков.

Добавим, решение проблемы – это внесение изменений в Перечень районов проживания малочисленных народов Севера, утвержденный постановлением № 1049, в части актуализации перечня населенных пунктов с учетом мест традиционного проживания, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 08 мая 2009 года № 631-р.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 15.06.21

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