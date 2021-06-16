На Ямале рабочего раздавило насмерть грузом

На Ямале возбуждено уголовное дело в связи с гибелью рабочего, которого раздавило грузом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО, трагедия произошла 26 апреля 2021 года в городе Губкинский на территории промышленной базы коммерческого предприятия. Во время выполнения работ по разгрузке автомобиля краном манипулятором, в связи с нарушением правил безопасности при проведении работ, произошло падение груза на рабочего.

От полученной закрытой черепно-мозговой травмы 58-летний мужчина скончался в больнице.

Пуровским межрайонным следственным отделом СУ СКР РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Губкинский, Елена Васильева

Губкинский. Другие новости 16.06.21

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