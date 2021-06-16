Ямал: за сутки еще 26 человек заболели коронавирусом

За минувшие сутки еще 26 человек в ЯНАО получили положительные тесты на коронавирус. Как сообщает региональный оперативный штаб, больше всего зараженных выявлено в Лабытнанги – 8 человек. На втором месте – Ноябрьск и Муравленко – по 4 новых заболевших. В Салехарде выявлено три носителя ковида.

Из числа новых заболевших двое – вахтовые рабочие, прибывшие из других регионов России.

Под наблюдением медиков находится 180 заболевших, в том числе 14 – в тяжелом состоянии, 9 человек с подтвержденным ковидом – на ИВЛ.

За минувшие сутки в округе зафиксирован один летальный случай – в Ноябрьске от последствий коронавирусной инфекции скончался мужчина 68 лет.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 16.06.21

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