На Ямале началась летняя путина: рыбаки готовятся добыть 4000 тонн рыбы

Сегодня на Ямале официально стартовала летняя путина. Она продлится до октября. С этого дня промысел начался для всех 98 рыбодобывающих предприятий Ямала. Они будут добывать пелядь, ряпушку, щуку, язя, плотву, окуней, налимов, ершей, карасей, лещей, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации губернатора ЯНАО.

За период с июня по октябрь рыбаки планируют добыть около 4 000 тонн рыбы. Более половины годового улова в округе приходится именно на летнюю путину.

«Правительство автономного округа уделяет особое внимание техническому оснащению рыбной отрасли, так как главным инструментом добычи рыбы является рыболовный флот. В этом году на ремонт направлены три плашкоута для рыбодобывающих предприятий Тазовского и Пуровского районов. В общей сложности с 2018 года за средства окружного бюджета было отремонтировано 30 единиц техники и приобретено два плашкоута», – рассказала Любовь Охман, заместитель директора департамента агропромышленного комплекса автономного округа.

Всего с начала года вылов водных биоресурсов предприятиями Ямала составил 1 836 тонн, что на 104 тонны больше соответствующего периода 2020 года. За первые пять месяцев 2021 года объем выпуска готовой продукции в округе составил 950 тонн, из них порядка 340 тонн консервов.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 16.06.21

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