Сын приехал в гости к матери и до смерти избил шумного соседа

В Муравленко перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО, 14 марта 2021 года около 23 часов житель города Новый Уренгой, приехавший в гости к матери в Муравленко, вступил в конфликт с соседями женщины. Причиной конфликта стали жалобы матери на проживавших по соседству мужчин, которые периодически нарушали общественный порядок.

В ходе конфликта обвиняемый избил 61-летнего потерпевшего и его 47-летнего сына. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, пожилой мужчина скончался от полученных телесных повреждений в больнице. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу. Обвинение выдвинуто по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).

Муравленко, Елена Васильева

Муравленко. Другие новости 17.06.21

На Ямале ликвидировали все природные пожары. / На Ямале началась летняя путина: рыбаки готовятся добыть 4000 тонн рыбы. / Ямал: за сутки еще 26 человек заболели коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»