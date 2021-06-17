В Салехарде в реке Шайтанка утонули брат с сестрой

Вечером 16 июня в реке Шайтанка в Салехарде утонули парень и девушка, следком проводит проверку по факту происшествия.

«16 июня на реке Шайтанка в Салехарде в районе набережной были обнаружены тела брата и сестры 2000 и 2001 годов рождения соответственно. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», – прокомментировали происшествие «МК Ямал» в следкоме Ямала.

Отметим, обсуждая трагедию в соцсети, жители Салехарда пишут, что девушка упала в воду, а брат пытался ее спасти, в итоге утонули оба.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 17.06.21

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