В Новом Уренгое суд отобрал у взяточника деньги

В Новом Уренгое у взяточника через суд забрали деньги.

Основанием для обращения прокурора в суд явились результаты рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении ответчика по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), которое прекращено в связи с деятельным раскаянием обвиняемого.

Денежные средства в размере 75 тысяч рублей были получены обвиняемым в качестве вознаграждения за обеспечение принятия положительных решений комиссией регионального Росреестра о снижении кадастровой стоимости земельных участков в составе организованной группы, созданной бывшим руководителем регионального Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии с целью систематического совершения коррупционных действий.

Взысканные денежные средства были перечислены в бюджет, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Новый Уренгой. Другие новости 17.06.21

Самые «грязные» по выбросам: названы регионы-лидеры по загрязнению атмосферы. / Ямальские ученые измерят температуру вечной мерзлоты. / Асфальтобетонный завод показал общественникам, из чего будет выполнен в этом году ремонт 40 км дорог на Ямале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»