Праздника не будет: общегородской выпускной вечер в Новому Уренгое отменяется из-за ковида

В Новом Уренгое отменяется общегородской выпускной вечер. Причина – рост заболеваемости коронавирусом нового типа.

О том, что большого праздника не состоится, глава Нового Уренгоя Андрей Воронов проинформировал горожан через социальные сети: «В последние дни фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом, в том числе и в Новом Уренгое. Окружной Роспотребнадзор рекомендует избежать мероприятий с большим скоплением людей.

Именно поэтому сегодня решением внеочередного заседания оперштаба мы принимаем решение об отмене массовых городских мероприятий, в том числе и общегородского выпускного. Мы не можем себе позволить такой риск – собрать в одном помещении сотни детей, учителей и родителей. Сразу внесу ясность, речь идет только об общегородской торжественной части. Выпускные пройдут в школах: линейка, награждения, у всех будет возможность попрощаться с одноклассниками и учителями».

По словам мэра, отменяется и масштабное празднование Дня молодежи «HURFEST». «Мы планировали сделать это громко и ярко, но обстоятельства не позволяют. Время еще есть, профильные департаменты продумают, как разбить праздник на несколько локаций, чтобы не допустить толпы на одной территории. Друзья, понимаю, что все устали от ограничений. Но это необходимо, хоть и вызывает много недовольства. Прошу отнестись с пониманием и всей ответственностью. Будьте здоровы – это главное», – отметил чиновник.

По данным оперативного штаба ЯНАО, 16 июня в регионе было выявлено 26 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Из этого количества два приходились на вахтовиков. В Новом Уренгое положительные тесты получили два человека.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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