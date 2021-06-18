На Ямале из-за ДТП дорожного рабочего придавило бетонным блоком

На Ямале в результате ДТП дорожного рабочего придавило ограждением. Как сообщили в окружном ГИБДД, ЧП произошло на 522 км трассы Сургут – Салехард. По имеющейся на данный момент информации, водитель машины МАЗ превысил скорость на участке дороги, где велись ремонтные работы. Не справившись с управлением, водитель наехал на бетонное ограждение, из которого вылетел блок и придавил рабочего. Мужчина с травмами был доставлен в больницу.

По факту ДТП ведется разбирательство, обстоятельства уточняются.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 17.06.21

ЯНАО: за сутки 28 человек заболели коронавирусом. / Праздника не будет: общегородской выпускной вечер в Новому Уренгое отменяется из-за ковида. / В Новом Уренгое суд отобрал у взяточника деньги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»