На Ямале из-за ДТП дорожного рабочего придавило бетонным блоком

На Ямале в результате ДТП дорожного рабочего придавило ограждением. Как сообщили в окружном ГИБДД, ЧП произошло на 522 км трассы Сургут – Салехард. По имеющейся на данный момент информации, водитель машины МАЗ превысил скорость на участке дороги, где велись ремонтные работы. Не справившись с управлением, водитель наехал на бетонное ограждение, из которого вылетел блок и придавил рабочего. Мужчина с травмами был доставлен в больницу.
По факту ДТП ведется разбирательство, обстоятельства уточняются.
Сургут, Елена Васильева
Сургут. Другие новости 17.06.21
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