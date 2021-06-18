Молодежный форум «Утро» перенесли на следующий год

Форум уральской молодежи «Утро», который должен был пройти в Салехарде, переносится на следующий год. Причина – осложнение коронавирусной ситуации в РФ.

«Офлайн часть кейс-форума «УТРО» переносится на 2022 год в связи с ситуацией пандемии. Но не спешите грустить, онлайн-форум продолжается, а это значит, что будет только интереснее», – говорится на страничке мероприятия ВКонтакте.

Напомним, что «Утро» – форум молодежи Уральского федерального округа, он проводится пот патронатом уральского полпредства. Соучредители – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства регионов УрФО. В ЯНАО он должен был пройти в очном формате с 3 по 9 июля.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 18.06.21

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