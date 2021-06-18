ЯНАО: за сутки ковидом заболел еще 31 человек

31 человек за последние сутки заболел коронавирусом в ЯНАО. Как сообщает региональный оперативный штаб, за весь период пандемии инфекция была выявлена у 39 527 человек.

В больницах под наблюдением медиков на сегодняшний день находится 186 пациентов с ковидом и внебольничными пневмониями. Состояние 18 человек врачи оценивают как тяжелое, 10 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ.

За сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период пандемии – 6 174).

Лидером по заболеваемости в регионе является Новый Уренгой – 10 человек, на втором месте – Салехард и 5 человек. В других муниципальных образованиях случаи обнаружения инфекции носят единичный характер.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 18.06.21

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