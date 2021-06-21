Ямал ужесточил ограничения, связанные с ковидом: рекомендуются самоизоляция, дистант и масочный режим

Столкнувшись с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, власти ЯНАО приняли решение об ужесточении мер по борьбе с ковидом.

Соответствующие изменения приняты в постановление 29-ПГ.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 августа 2021 года. Гражданам из групп риска и в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

При выходе из дома ямальцам необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах: магазинах, общественном транспорте, кафе и ресторанах. Сохраняется и требование соблюдать масочный режим, отметили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Работодатели, в том числе ИП, обязаны установить численность работников, подлежащих переводу на дистанционную (удаленную) работу. По возможности власти рекомендуют отстранить от работы путем перевода на дистанционную работу сотрудников в возрасте от 60 до 64 лет включительно.

С 20 июня ограничивается посещение гражданами органов социальной защиты населения. Сроки действия решений о признании граждан нуждающимися в соцобслуживании и индивидуальные программы, назначенные ранее, продлеваются до 31 августа автоматически только на основании заявления, без подтверждающих документов.

Сохраняется в ЯНАО и требование занимать не более 50% в кафе и ресторанах. Устанавливается единый режим работы для предприятий общепита – с 6:00 до 23:00.

Заполняемость залов при проведении спортивных и культурных мероприятий устанавливается на уровне 50%.

Фитнес-клубы и спортзалы могут быть заполнены также не более чем на 50% .

До 31 августа приостанавливается:

– проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, рекламных и подобных мероприятий с очным присутствием лиц, а также оказание соответствующих услуг в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения лиц;

– посещение развлекательных мероприятий, в том числе ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, досуговых заведений.

Торжественные мероприятия в связи с окончанием и началом учебного года в образовательных учреждениях могут быть организованы исключительно в помещениях этих организаций (наибольшей площади) по классам (группам) с соблюдением дистанции не менее 1,5 м с использованием средств индивидуальной защиты для родителей, при условии заполняемости помещения не более чем на 50% от их проектной вместимости.

При проведении экзаменов и итоговой аттестации в образовательных организациях вводятся дополнительные меры санитарной безопасности: на входе в здание проводится термометрия, должны быть установлены дозаторы с антисептиками для рук. Рассадка участников – с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м в шахматном порядке, за партой может сидеть один человек. В помещениях по возможности рекомендуется установить оборудование для обеззараживания воздуха.

Учреждения, которые осуществляют деятельность в сфере молодежной политики и туризма, могут проводить мероприятия в закрытых помещениях при условии заполняемости не более 50% мест и в группах не более 50 человек. Иные мероприятия, организованные вне помещений, проводятся с ограничением максимального числа участников – 150 человек.

Вводится ограничение на проведение регулярных и разовых ярмарок.

В рамках мероприятий, связанных с памятными датами ВОВ, необходимо руководствоваться введенными ограничениями.

Изменения вступили в силу 21 июня 2021 года.

Салехард, Елена Васильева

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