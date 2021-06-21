Прокуратура заставила «Ямалэкосервис» навести порядок на мусорном полигоне

Навести порядок на мусорном полигоне заставила «Ямалэкосервис» прокуратура Салехарда. Напомним, что оператор

Как сообщили РИА «новый День» в пресс-службе надзорного ведомства по Югре, оказывает платные услуги жителям, учреждениям и предприятиям Салехарда, принимая бытовые отходы на арендованном у муниципалитета полигоне в 8 км от города.

На работу оператора пожаловались граждане, после чего прокуратура выехала на полигон с проверкой. В ходе нее выяснилось, что арендатор игнорирует нормативные требования по санитарной обработке выезжающего с полигона после разгрузки транспорта, допускает разлет мусора по прилегающей территории, не обеспечивает установку соответствующего ограждения и периодическую очистку окрестностей.

По итогам проверки прокурор города внес представление в адрес руководства АО «Ямалэкосервис», а также возбудил в отношении арендатора полигона административное дело по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

В настоящее время прилегающая к полигону территория очищена мусора.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 21.06.21

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