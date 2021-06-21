В ЯНАО за сутки выявлено 37 новых случаев коронавируса

37 случаев коронвирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщает региональный оперативный штаб, количество людей, акрывших больничные листы по поводу ковида, в два раза ниже вновь заболевших – 19.

Среди новых выявленных случаев 5 установлены у вахтовых рабочих, прибывших в ЯНАО из других регионов РФ.

32 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 33 442) распределились следующим образом:

Новый Уренгой – 7 (за весь период – 6999)

Ноябрьск – 6 (за весь период – 4473)

Салехард – 5 (за весь период – 3755)

Пуровский район – 4 (за весь период – 3438)

Надымский район – 2 (за весь период – 3422)

Муравленко – 1 (за весь период – 2901)

Губкинский – 2 (за весь период – 2734)

Лабытнанги – 4 (за весь период – 2031)

Приуральский район – 1 (за весь период – 845)

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

В больницах ЯНАО находится 224 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничными пневмониями, в том числе 21 человек – в тяжелом состоянии, 11 пациентов с коронавирусом – на аппаратах ИВЛ.

Зафиксирован один летальный исход от последствий ковида – В Новом Уренгое умерла женщина 55 лет.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 21.06.21

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