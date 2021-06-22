Артюхов пожелал ямальцам в День памяти и скорби мира и добра

Губернатор Дмитрий Артюхов обратился к землякам в День памяти и скорби. Он напомнил, что 22 июня 1941 года, 80 лет назад, Германия напала на СССР.

«Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов наших граждан, и подвиг защитников Отечества всегда будет святым примером мужества и патриотизма для всех поколений россиян. Мы безмерно благодарны нашим ветеранам и труженикам тыла за возможность жить в мире и согласии, работать в сильной и свободной стране, мы всегда будем ценить Великую Победу и помнить, какой значительный вклад внесли в неё северяне. Важно не допустить повторения трагедии, забвения её уроков, выполнять главный наказ защитников – беречь Отчизну, делать всё для её благополучия и процветания. Желаю всем ямальским семьям мира и добра, а нашему старшему поколению – крепкого здоровья и благополучия! " – сказал глава региона.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 21.06.21

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