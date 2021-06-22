На Ямале растут темпы вакцинации и заболеваемости ковидом

В ЯНАО растут темпы вакцинации населения от ковида и заболеваемость от него же.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации округа, ежедневно прививку получают около 2000 человек. В начале июня данный показатель составлял чуть более 1000 человек в день. В округе работает 75 пунктов вакцинации, один – круглосуточно. Бригады медиков выезжают на предприятия, чтобы оказать медицинские услуги северянам без отрыва от работы.

На сегодняшний день привилось более 95 тысяч ямальцев и почти 81 тысяча человек уже получили второй компонент. Фактически, на Ямале поставили прививку 40% населения, подлежащего вакцинации.

Между тем, рост заболевших коронавирусом в регионе также продолжается. За последнюю неделю число новых случаев выросло почти вдвое. 21 июня в регионе выявили 37 новых заражений, неделю назад – 24. В связи с этим введены ограничения на проведение массовых мероприятий, строго контролируется масочный режим и социальное дистанцирование.

На прошлой неделе в больницах округа было дополнительно развернуто 58 коек, уже в эти выходные – еще 40. На этой неделе еще 20 коек будет развернуто в Лабытнангской городской больнице.

«Мы наблюдаем рост заболеваемости на Ямале, как и по всей стране. Наша ключевая задача – не допустить наступление третьей волны, действовать на предупреждение. Сейчас эпидемиологический процесс характеризуется увеличением количества заболевших среди молодых, тяжелым течением заболевания, более частым обращением за медпомощью. Поэтому мы призываем ямальцев прививаться. Это единственный способ обезопасить себя», – рассказала первый заместитель окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Вакцинироваться может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. На процедуру рекомендуется отвести не менее часа свободного времени. Сначала врач-терапевт проводит осмотр, после чего специалист дает медицинское заключение к прохождению процедуры. Затем следует этап вакцинации и медицинское наблюдение в течение 30 минут. Для вакцинации вторым компонентом предварительная запись не требуется, запись происходит автоматически.

Салехард, Елена Васильева

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