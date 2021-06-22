На Ямале компания по перевозке грузов не выплатила своим сотрудникам зарплату

В Новом Уренгое сотрудники компании, занимающейся перевозкой грузов, не получили зарплату за март 2021 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ По ЯНАО, речь шла о ООО «СтаффТрак», которая занимается транспортировкой сыпучих грузов.

После проведенной проверки было установлено, что 61 сотруднику не выплачены 1,6 млн рублей. Полагающаяся компенсация за задержку заработной платы трудящимся также не была начислена и выплачена. Кроме того, одному из работников не оплатили труд в выходные дни.

Прокуратура внесла представление в адрес руководства организации, а также возбудила дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и иных выплат).

В настоящее время задолженность по заработной плате и иным выплатам погашена в полном объеме, работникам также выплачена соответствующая компенсация.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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