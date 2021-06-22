В ЯНАО выявлено 36 новых случаев коронавирусной инфекции

36 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены за минувшие сутки в ЯНАО. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего за пандемию в округе было получено 39 669 положительных тестов на ковид, выздоровело – 38 532 человека.

На сегодняшний день в больницы Ямала госпитализировано 226 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. В их числе 21 пациент – в тяжелом состоянии, 14 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ.

За минувшие сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 201).

26 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО распределились следующим образом:

Новый Уренгой – 7 (за весь период – 7006)

Ноябрьск – 6 (за весь период – 4479)

Салехард – 4 (за весь период – 3759)

Пуровский район – 4 (за весь период – 3442)

Лабытнанги – 5 (за весь период – 2036)

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 22.06.21

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