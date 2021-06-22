Родители из Салехарда просят губернатора и мэра вернуть выпускной школьникам

Родители школьников из Салехарда просят мэра города Алексея Титовского и губернатора ЯНАО Дмитрия Арюхова вернуть выпускной. Напомним, из-за ограничительных мер, действующих в регионе, массовые мероприятия Роспотребнадзор рекомендовал отменить.

В записи Вконтакте в паблике «Подслушано в Салехарде» пишется (орфография и пунктуация – авторские): «Крик души! Салехардские выпускники лишаются выпускного вечера. И ладно бы мы были на это настроен ы, как в прошлом году, но нет – к нам эта весть пришла за 4 дня до выпускного. Родители потратили десятки тысяч рублей, куплены наряды, отрепетированы номера. Два последних месяца прошли в подготовке к самому главному празднику школьников. Родители и выпускники Салехарда обращаются к главе региона Дмитрию Андреевичу Артюхову @artyukhov_da и главе города Алексею Леонидовичу Титовскому @titovsky_al с просьбой не лишать выпускников праздника. Речь не идет об общегородском мероприятии, разрешите отпраздновать в параллелях, в больших помещениях, как положено до 23.00 часов, с соблюдением всех санитарных норм. Позвольте сделать для наших ребят незабываемый праздник, чтобы они запомнили его на всю жизнь, и потом вернулись на родину специалистами, чтобы трудиться на благо Ямала».

Мнения пользователей под данной записью разделились. Кто-то согласен с просьбой автора и корит власти за отсутствие праздников для выпускников второй год подряд, другие вспоминают как переболели ковидом в прошлом году, тайно проведя для выпускников праздник на даче.

Представители департамента образования ЯНАО так прокомментировали сообщение в паблике: Пойти на непопулярные меры подтолкнул рост заболеваемости коронавирусом в округе и в стране в целом. В настоящее время муниципалитетам рекомендовано отказаться от массовых общегородских выпускных. С учетом погодных условий, возможно проведение общешкольных вечеров на улице, но только до 150 человек. При этом обязательно строгое соблюдение всех правил: социальная дистанция, маски, обеззараживание воздуха, обработка рук. Празднование в помещении регламентировано новыми изменениями в ПГ-29. «Проведение праздничных мероприятий в образовательных учреждениях может быть организовано исключительно в помещениях данных организаций по классам с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров с использованием средств индивидуальной защиты для родителей при условии заполняемости помещения не более чем на 50% от их проектной вместимости».

Отметим, что на сегодняшний день на Ямале выявлено 36 новых заболевших ковидом, рос статистики идет последние полторы недели. В Салехарде в минувшие сутки 4 человека получили положительные тесты на коронавирус.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 22.06.21

В ЯНАО выявлено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. / На Ямале компания по перевозке грузов не выплатила своим сотрудникам зарплату. / На Ямале растут темпы вакцинации и заболеваемости ковидом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»