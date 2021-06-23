Губернатор Ямала накануне выборов отправится в автотур по региону

Губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал свою очередную, третью по счету, автопоездку по региону. Ориентировочно, она состоится в конце августа, однако точной даты начала пока не озвучено. Такой выход в люди Артюхов считает очень эффективным в плане выстраивания управляемости регионом и решения проблем.

«Все правительство, все руководители направлений находятся в этой поездке, поэтому удается за короткое время посмотреть всю картинку. Август – это тот месяц, когда можно подводить какие-то итоги нашего короткого строительного сезона, конечно, многое остается на конец сентября, но уже можно посмотреть кто как работает», – отметил Артюхов.

«Очень надеюсь, что к августу ситуация будет нормальной и мы сможем заранее анонсировать встречи с населением. Если у кого-то есть вопросы ко мне и ко всей команде, они смогут их задать. Поездка обязательно состоится. Кроме того, в ближайшее время я начну летать по отдаленным поселкам, куда можно добраться только вертолетом, там тоже много что нужно делать, посмотреть, поддержать, и это обязательная часть работы», – цитирует Артюхова НУР24.

Наблюдатели также отмечают, что август для автотура Артюхова выбран не случайно – в сентябре состоятся выборы и в интересах губернатора личным примером демонстрировать населению заботу о нем со стороны власти.

В прошлом году Артюхов путешествовать на российском автомобиле «Lada Xray». В этом году марка машины пока не озвучивалась.

Салехард, Елена Васильева

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