В Надыме из-за ковида отменили общегородской выпускной и День молодежи

Еще один муниципалитет ЯНАО решил не проводить массовых мероприятий в связи с осложняющейся ситуацией по коронавирусу. Мэрия Надыма отменила празднование общегородского выпускного и Дня молодежи.

«Сегодня на внеочередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Надымского района было принято решение отменить общегородской выпускной, который должен был состояться на набережной озера Янаторного в эту субботу. В соответствии с рекомендациями правительства Ямала и Роспотребнадзора выпускные пройдут в школах точечно, с соблюдением масочного режима», – говорится в официалном сообщении мэрии.

Также отменяется и празднование Дня молодежи. По этому поводу чиновниками дано следующее пояснение: « Хотя ситуация на Ямале и не является критичной, тем не менее, регистрируется рост заболеваемости в округе».

Напомним, что по решению губернатора ЯНАО в регионе с 21 июня действует режим повышенной готовности. В целях противодействия распросранению коронвирусной инфекции нового типа в ЯНАО принято решение отказаться от массовых мероприятий, перевести на самоизоляцию людей старше 65 лет, действует масочный режим и требования соблюдения социальной дистанции.

Накануне в округе было зарегистрировано 36 случаев коронавируса, на Надым не приходилось ни одного заболевания.

Надым, Елена Васильева

Надым. Другие новости 23.06.21

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