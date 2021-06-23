За ямальцами следит 1100 камер

110 камер установлены на улицах Ямала и в общественных местах. Внешнее наблюдение позволило улучшить ситуацию с преступность, отметили в пресс-службе администрации региона. По итогам 2020 года количество преступлений в общественных местах и на улицах уменьшилось почти на 10%. По итогам пяти месяцев 2021 года динамика снижения уровня преступности в регионе сохранилась.

Круглосуточная работа «Единой системы видеонаблюдения» помогает находить злоумышленников, идентифицировать нарушителей, которые пытались совершить противоправные действия на мемориалах Великой Отечественной войны, прекращать незаконный оборот наркотиков и обеспечивать безопасность дорожного движения. По информации правоохранительных органов, с начала 2021 года с помощью камер уличного видеонаблюдения раскрыто два преступления, пресечено пять административных правонарушений.

Видеокамеры установлены на въездах и выездах из муниципалитетов, в парках, скверах, возле торговых центров, вокзалов, аэропортов, поликлиник, школ, а также на особо оживленных улицах северных городов и крупных дорожных перекрестках.

На 1100 камерах на Ямале останавливаться не собираются. До конца года там планируется начать подключение к системе объектов социальной сферы. Все данные в режиме реального времени будут получать сотрудники оперативных служб и правоохранительные органы.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 23.06.21

В Надыме из-за ковида отменили общегородской выпускной и День молодежи. / Губернатор Ямала накануне выборов отправится в автотур по региону. / Родители из Салехарда просят губернатора и мэра вернуть выпускной школьникам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»