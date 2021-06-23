ЯНАО: за сутки коронвирус выявлен у 37 человек

Еще 37 человек добавились за минувшие сутки к коронавирусной статистике Ямала. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди новых заболевших 6 вахтовиков, приехавших в ЯНАО на заработки из других регионов РФ.

31 новый случай COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 33 499)распределился следующим образом:

Новый Уренгой – 14 (за весь период – 7020)

Ноябрьск – 6 (за весь период – 4485)

Салехард – 4 (за весь период – 3763)

Пуровский район – 1 (за весь период – 3443)

Лабытнанги – 2 (за весь период – 2038)

Приуральский район – 4 (за весь период – 849).

В больницах ЯНАО с ковидом и внебольничными пневмониями находится 229 человек, в том числе 24 пациента в тяжелом состоянии и 12 пациентов – на ИВЛ.

Оперштаб также сообщает, что за минувшие сутки зафиксирован один летальный случай – в Новом Уенгое умерла женщина 63-х лет с лабораторно подтвержденным ковидом.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 23.06.21

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