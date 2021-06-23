Житель Нового Уренгоя пять лет насиловал и развращал девочек

Житель Нового Уренгоя проведет в колонии строго режима за изнасилование несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО, осужденный мужчина 49 лет в период с мая 2014 года по сентябрь 2019 года совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении троих несовершеннолетних, проживавших по соседству. На момент совершения преступлений потерпевшим было от 10 до 14 лет. В результате его преступных действий нарушено нормальное физическое и психологическое развитие потерпевших.

Собранные следственным отделом по городу Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия).

Новый Уренгой, Елена Васильева

Новый Уренгой. Другие новости 23.06.21

ЯНАО: за сутки коронвирус выявлен у 37 человек. / За ямальцами следит 1100 камер. / В Надыме из-за ковида отменили общегородской выпускной и День молодежи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»