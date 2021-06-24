В Лабытнанги мужчина убил сожительницу стеклянной бутылкой

В Лабытнанги завершено расследование уголовного дела об убийстве местной жительницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО, преступление было совершено 20 апреля 2021 в квартире дома по улице Геофизическая. Во время ссоры 60-летний обвиняемый нанес женщине удар стеклянной бутылкой по голове.

По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти 38-летней женщины явилась закрытая черепно-мозговая травма.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый ранее уже отбывал наказание за преступление против личности.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Мужчине будут предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Лабытнанги, Елена Васильева

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