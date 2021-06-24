Ямальские медики фиксируют прививочный ажиотаж

Последнюю неделю на Ямале наблюдается ажиотаж на нескольких пунктах вакцинации: в Культурно-деловом центре Салехарда и новоуренгойском ГДК «Октябрь». Люди приходят на прививку по предварительной записи и вне ее. В связи с этим возникают очереди.

Вчера в ГДК «Октябрь» в Новом Уренгое вакцину поставили сразу 300 человек. Пропускная способность пункта – втрое меньше. В культурно-деловом центре Салехарда сегодня выполнено более 250 прививок, сообщает пресс-служба администрации губернатора ЯНАО.

В окружном департаменте здравоохранения незамедлительно отреагировали на ситуацию. В ответ на потребность ямальцев в пункте вакцинации в КДЦ Салехарда продлили режим работы и вдвое увеличили число специалистов, которые осматривают пациентов перед прививкой. Теперь медработники будут принимать желающих в две смены: с 9:00 до 15:00 – в это время задействовано четыре врача, с 15:00 до 18:00 прием будут вести два врача. Ранее пункт вакцинации работал до 15:00, принимали пациентов три терапевта. Аналогичный режим работы установили в прививочном кабинете в Салехардской окружной больнице.

В ГДК «Октябрь» в Новом Уренгое к работе с документами привлекли студентов-медиков, которые проходят практику в больнице. В случае возникновения очереди в пункт вакцинации отправят еще одного врача. Поставить первый компонент вакцины можно только по предварительной записи. Такое требование действует в пунктах ГДК «Октябрь» и городской больнице. В ТРЦ «Солнечный» первую прививку можно поставить в порядке живой очереди в выходные с 12:00 до 18:00. Всего в пунктах вакцинации работают пять врачей, семь медсестер, шесть медрегистраторов и девять волонтеров.

«Мы призываем граждан посещать пункты вакцинации по предварительной записи и не пренебрегать мерами предосторожности: надевать маску в помещении и соблюдать социальное дистанцирование, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Записаться на прививку можно через портал госуслуг и колл-центры поликлиник», – рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

На сегодняшний день прививку от коронавируса в ЯНАО поставили более 97 тысяч человек, почти 82 тысячи – завершили курс вакцинации полностью. Первый компонен прививки от ковида поставили себе 40,5% жителей округа, подлежащих вакцинации.

Для удобства населения в округе развернуто 75 пунктов вакцинации. Два из них – в Тарко-Сале и Губкинском – работают круглосуточно.

На Ямале имеется запас вакцины «Спутник-V»: более 15 тысяч доз первого компонента препарата и 30 тысяч второго.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 24.06.21

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