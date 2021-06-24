На Ямале ввели льготные тарифы на оплату ЖКУ для проживающих в ведомственном жилье

На Ямале снизят тарифы на оплату ЖКУ для проживающих в ведомственном жилье. Такой закон о социальной справедливости, который инициировал главный юрист Ямала Дмитрий Погорелый, приняли сегодня окружные депутаты на очередном заседании Законодательного Собрания ЯНАО.

Напомним, накануне к Дмитрию Погорелому за помощью обратились надымчане и новоуренгойцы, проживающие в ведомственном жилье. За услуги ЖКУ ресурсоснабжающие организации выставляют им счета в семь-десять раз больше в сравнении с жильцами муниципального, государственного, а также собственниками жилья.

Во время очередного прямого эфира проекта «Юридическая среда» к разговору с главным юристом Ямала подключилась Елена Маркелова. Фельдшер здравпункта одного из газовых промыслов пожаловалась на высокую оплату услуг ЖКХ. Она проживает в двухкомнатной квартире, которая находится в коммерческом найме у предприятия.

«Я наниматель, я же физическое лицо, не юридическое, правильно? А в платежном документе как юридическое лицо. Естественно, от этого у меня и растут цены на оплату, вот у меня получается очень приличная», – рассказала Елена Маркелова.

«Много поступает вопросов от тех граждан, которые проживают в жилом фонде принадлежащим юридическим лицам. К примеру, таких помещений много в Надымском районе. Во время поездки в муниципалитет люди говорили о том, что тарифы за оплату ЖКУ в ведомственном жилье в пять раз превышают оплату за жилое помещение в государственном или муниципальном жилфонде. За квартиру в 50 квадратных метров семья платит около 20 тысяч рублей. Считаю, что такого разрыва быть не должно», – отметил Дмитрий Погорелый.

Главный юрист Ямала провел в поселке Пангоды круглый стол, на котором выразил готовность инициировать поправки в региональный закон № 107-ЗАО.

«Закон направлен, в первую очередь, на то, чтобы уровнять в правах граждан по оплате коммунальных услуг, а также даёт право ресурсоснабжающим организациям своевременно получали денежные средства, поскольку, чтобы взыскать деньги, они вынуждены судиться, а судебные процессы занимают годы», – подчеркнул Дмитрий Погорелый.

23 июня на заседании фракции «Единой России» в окружном парламенте депутаты поддержали поправки в закон о социальной справедливости и вынесли их на рассмотрение на очередное заседание окружного парламента.

«Основная задача депутатов-партийцев – это своевременно и оперативно реагировать на запросы населения. Сегодня именно такой случай. Моими коллегами – депутатами фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании автономного округа, инициировано внесение изменений в 107-ой Закон автономного округа, где пока ещё существует некий диссонанс между жителями, которые проживают в жилье на праве собственности или соцнайма и людьми, которые живут в жилье принадлежащим юридическим лицам», – рассказал председатель комитета окружного парламента по экологии, промышленности и ЖКХ Алексей Ситников.

Сегодня, 24 июня, закон о социальной справедливости был принят единогласно депутатами Законодательного Собрания ЯНАО. Теперь все физические лица, проживающие на территории округа, вне зависимости от того, в чей собственности находится соответствующее жилое помещение, будут платить за услуги ЖКУ по льготным тарифам.

Салехард, Елена Васильева

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