Баржа столкнулась с плавучим магазином – из пробитого бака в реку попало дизельное топливо

На Ямале накануне баржа столкнулась с плавучим магазином во время швартования и разгрузки. В результате оказался пробит бак, и в Обскую губу попало дизельное топливо.

Обстоятельства инцидента проверяет Уральская транспортная прокуратура: «23 июня на пристани в поселке Яр-Сале Ямальского района судно «Владимир Черных» получило повреждение, в результате чего произошла утечка дизельного топлива в реку.

По данным УТП, в воду попало порядка 50 литров горючего. На время устранения утечки водозабор из реки на местной станции был остановлено. Сейчас все последствия ЧП устранены.

Салехард, Елена Васильева

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