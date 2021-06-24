В ЯНАО за сутки выявлен 41 новый случай коронавируса

В ЯНАО за минувшие сутки выявили еще 41 заболевшего коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, в июне статистика заболеваемости увеличилась относительно прошлого месяца в два раза.

Всего за период пандемии ковид был лабораторно подтвержден в регионе 39 747 раз, выздоровело – 38 569 человек.

На сегодняшний день в больницах округа находится 237 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 24 пациента – в тяжелом состоянии, 11 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ.

За сутки выявлено 10 новых случаев коронавируса среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 217).

31 новый случай COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО распределился следующим образом:

Новый Уренгой – 12 (за весь период – 7032)

Ноябрьск – 1 (за весь период – 4486)

Салехард – 6 (за весь период – 3769)

Надымский район – 2 (за весь период – 3424)

Губкинский – 2 (за весь период – 2736)

Лабытнанги – 5 (за весь период – 2043)

Шурышкарский район – 3 (за весь период – 481).

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

На прошлые сутки также приходится один летальный исход – в Ноябрьске умерла женщина 69-ти лет.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 24.06.21

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