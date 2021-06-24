Лабытнанги объединили с Харпом. Новому МО уже купили в подарок три новенькие маршрутные «Газели»

Лабытнанги и поселок Харп снова стали одним целым. Депутаты Законодательного собрания ЯНАО учли пожелания местных жителей и проголосовали сегодня за объединение МО. Кроме того, проводится и корректировка бюджета Харпа. В посёлке необходимо отремонтировать магистральные теплосети, устроить 19 контейнерных площадок для сбора мусора, ликвидировать свалки, приобрести три автобусных павильона, поставить тёплую остановку, сообщает пресс-служба администрации Лабытнанги.

Кроме того, в связи с объединением Лабытнанги и Харпа определена новая схема избирательных округов для проведения выборов депутатов гордумы в 2024 году – будет не четыре многомандатных округа, а пять и не 16 депутатов, а 20.

Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, три новых автобуса «Газель-СИТИ» были приобретены в Лабытнанги. Они будут использоваться для перевозки граждан по городским маршрутам, в том числе по маршруту Лабытнанги – Харп. Он организован для удобства жителей после объединения муниципальных образований.

«Каждый автобус рассчитан на 22 пассажира. Транспорт соответствует всем современным требованиям и приспособлен для маломобильных граждан. Имеется место для установки инвалидного кресла, высота входной ступеньки – 30 сантиметров, вход – просторный, установлен пандус», – рассказал директор ПАТП «Север» Евгений Шестаков.

«Автобусы закуплены за счет средств окружного бюджета. Финансы выделены по инициативе главы региона. Аналогичный транспорт используется с января в Салехарде», – уточнил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Лабытнанги, Елена Васильева

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