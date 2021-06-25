В ЯНАО за сутки еще у 45 человек подтвердился ковид

На Ямале за прошедшие сутки еще у 45 человек лабораторно подтвердился коронавирус нового типа. Как сообщает региональный оперативный штаб, наибольшее количество заболевших приходится на Новый Уренгой – 14. 4 человека заболело в Ноябрьске, по три – в Салехарде и Пуровском районе. В остальных муниципалитетах случаи заболевании носят единичный характер. В числе новых заболевших 13 – вахтовики, которые приехали на работу из других регионов России.

В больницах округа на сегодняшний день с коронавирусом и пневмониями находится 247 человек, 24 пациента – в тяжелом состоянии, 15 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 25.06.21

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