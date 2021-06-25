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Пятница, 25 июня 2021, 13:47 мск

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«Дочка» «Газпрома» полгода загрязняла стоками водные объекты Ямала

Дочерняя организация газового монополиста России «Газпром энерго» (уренгойский филиал) полгода загрязняла стоками водные объекты на Ямале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной природоохранной прокуратурой.

Установлено, что уренгойский филиал ООО «Газпром энерго» в течение второго полугодия 2020 года осуществлял сброс сточных вод в используемые водные объекты с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ, установленной решениями о предоставлении водных объектов в пользование.

Природоохранный прокурор внес представление руководителю организации, по итогам которого был представлен план по реконструкции канализационных очистных сооружений и снижения вреда для окружающей среды.

«В связи с тем, что устранение выявленных нарушений возможно путем проведения технологических мероприятий, требующих значительных временных и финансовых затрат, природоохранным прокурором в суд направлено 5 исковых заявлений о возложении на ООО «Газпром энерго» обязанности по проведению реконструкции канализационных очистных сооружений», – уточнили в прокуратуре.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебных решений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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