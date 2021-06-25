«Дочка» «Газпрома» полгода загрязняла стоками водные объекты Ямала

Дочерняя организация газового монополиста России «Газпром энерго» (уренгойский филиал) полгода загрязняла стоками водные объекты на Ямале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной природоохранной прокуратурой.

Установлено, что уренгойский филиал ООО «Газпром энерго» в течение второго полугодия 2020 года осуществлял сброс сточных вод в используемые водные объекты с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ, установленной решениями о предоставлении водных объектов в пользование.

Природоохранный прокурор внес представление руководителю организации, по итогам которого был представлен план по реконструкции канализационных очистных сооружений и снижения вреда для окружающей среды.

«В связи с тем, что устранение выявленных нарушений возможно путем проведения технологических мероприятий, требующих значительных временных и финансовых затрат, природоохранным прокурором в суд направлено 5 исковых заявлений о возложении на ООО «Газпром энерго» обязанности по проведению реконструкции канализационных очистных сооружений», – уточнили в прокуратуре.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебных решений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 25.06.21

В ЯНАО за сутки еще у 45 человек подтвердился ковид. / В Крыму перевернулся автобус с детьми. / КПРФ выдвинула кандидатов в Госдуму VIII созыва. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»