С ямальчанки, лишенной родительских прав, взыскали 700 тысяч рублей на алименты

Более 700 тысяч рублей на алименты взяскали на Ямале с женщины, лишенной родительских прав.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, ее несовершеннолетние дети 14 и 15 лет проживают в приемной семье, поскольку мать подопечных лишена родительских прав, а отец юридически отсутствует.

Однако мать уклонялась от уплаты алиментов на содержание детей, в связи с этим образовалась задолженность на сумму свыше 700 тысяч рублей.

Органом опеки и попечительства не принимались действенные меры, направленные на осуществление контроля поступления алиментов.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор внес представление главе города Новый Уренгой, после чего долг по алиментным обязательствам был погашен в полном объеме.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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