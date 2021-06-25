Детям из ЯНАО, попавшим в ДТП с автобусом в Крыму, ничего не угрожает

Ямальским детям, попавшим в ДТП в Крыму, ничего не угрожает. Как сообщили в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО, сразу после ДТП их доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Всех тщательно осмотрели, госпитализация не потребовалась никому.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером на дороге Симферополь – Алушта – Ялта.

По данным МВД РК, «водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, выезжая со второстепенной дороги (полосы для разгона), не предоставил преимущество водителю автомобиля Volkswagen Pointer, движущемуся в попутном направлении, допустил с ним столкновение». От удара Mercedes опрокинулся на бок.

В автобусе находились 19 подростков в возрасте 16 -18 лет (активисты патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа). Группа ехала из Качи в Мраморные пещеры. Двое детей получили ушибы мягких тканей и ссадины, у одного зафиксировано небольшое рассечение.

Как сообщают «Вести», микроавтобус, который перевозил подростков, соответствует всем требованиям по перевозке детей. Во время поездки все были пристёгнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьёзных травм.

Сейчас все дети с Ямала находятся на нижнем плато массива Чатыр-Даг, откуда начнётся программа сборов.

Наиль Хайруллин – глава департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО, и Эльвира Хайрутдинова, директор ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» вылетели в Крым, чтобы встретиться с ребятами и организаторами сборов.

«Для парней, которые получили травмы, дальнейшая программа будет проходить в щадящем режиме – будем внимательно следить за их самочувствием. Обязательно встречусь со всеми участниками сборов на месте», – сообщил глава ведомства.

В составе орггруппы сборов есть медицинский работник, молодые люди находятся под постоянным его наблюдением.

Салехард, Елена Васильева

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