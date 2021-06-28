В Заполярье собрали первый центнер огурцов в сезоне

В селе Самбург Пуровского района в условия Заполярья успешно выращивают овощи – в этом году уже снят первый центнер свежего урожая огурцов.

Тепличный комплекс совхоза «Пуровский» работает с 2015 года, сообщает ИАА «Север-Пресс». Весной 2021 года аграрии высадили огурцы и томаты, посеяли салат, лук батун, петрушку и укроп. Приоритетными для выращивания стали огурцы – опыт показал, что они хорошо растут. Поэтому ими засадили 20 рядов по 40 растений в каждом.

За прошлую неделю в теплице собрали первые 100 килограммов огурцов, сообщила администрация Пуровского района. Овощеводы уверены, что урожай будет увеличиваться. Через две недели дорастут до срезки салат и зелень, начнут зреть первые помидоры – в этом году было высажено 500 кустов.

Тепличный комплекс занимает 800 квадратных метров и работает до поздней осени. Выращенные овощи отправляют в столовую совхоза и продают его работникам. Зимой теплицы приостанавливают работу. В условиях полярной ночи и низких температур потребление электроэнергии кратно возрастает, поэтому эксплуатировать их невыгодно.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 28.06.21

С «дочки» «Газпром нефти» взыскали свыше 11 миллионов за ущерб природе и сокрытие данных об авариях. / Детям из ЯНАО, попавшим в ДТП с автобусом в Крыму, ничего не угрожает. / С ямальчанки, лишенной родительских прав, взыскали 700 тысяч рублей на алименты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»