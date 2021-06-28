Ямальчан предупредили – сегодня будет сильный ветер

Сильный ветер ожидается в понедельник, 28 июня, на Ямале.

По данным синоптиков на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в Тазовском, по северу Надымского и северу Пуровского районов порывы до 18 м/с.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

«Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу и закройте окна. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабоукрепленных конструкций», – отметили в Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номерам экстренных служб: 101, 102,103, 112.

Салехард, Елена Васильева

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