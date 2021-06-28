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Понедельник, 28 июня 2021, 13:48 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале зафиксировали 63 новых случая заражения коронавирусом

На Ямале выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперативный штаб, за этот же период 23 человека закрыли больничные листы по поводу коронавируса. Зафиксирован один летальный случай – в Новом Уренгое скончалась женщина 68 лет с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

Общее число заболевших с начала пандемии в арктическом регионе вплотную приблизилось к 40 тысячам. В больницах с COVID-19 и внебольничными пневмониями находится 302 ямальца, 27 из них – в тяжелом состоянии.

В лидерах по заболеваемости два самых крупных муниципалитета – Новый Уренгой и Ноябрьск, 12 и 9 случаев, соответственно.

Тем временем в городской больнице Губкинского решили перенять опыт коллег из Тарко-Сале. В приемном отделении открыт ночной пункт вакцинации. Горожанам предлагают вакцинироваться от COVID-19 не только в рабочее время, но и после: с 18 вечера до 8 утра.

Предварительная запись для посещения пункта вакцинации не нужна, с собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Перед вакцинацией пациента осмотрит дежурный врач приемного покоя. Впрочем, осмотра иногда приходится ждать – руководство больницы заранее предупредило, что такие ситуации возможны, так как в это время могут быть экстренные пациенты, требующие неотложного внимания медицинского персонала.

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