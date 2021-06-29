В Лабытнанги по суду расселяет очередной аварийный дом

В Лабытнанги суд обязал администрацию города расселить аварийный дом.

Как сообщили в окружной прокуратуре, аварийным жилую постройку признали еще в 2017 году – в здании уже тогда были деформированы несущие конструкции фундамента, перекрытий и стен. Систематически в доме возникали аварийные ситуации на инженерных сетях, прекращалась подача воды. При этом, несмотря на плачевное состояние, срок расселения дома перенесли на 2025 год.

Прокурор города внес главе города первое представление об устранении нарушений закона – эффективных мер не приняли. Тогда прокурор направил иск в суд о понуждении администрации пересмотреть срок расселения граждан, а также укрепить несущие конструкции. Суд требования прокурора удовлетворил. Дом расселят до конца года.

Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

Лабытнанги. Другие новости 28.06.21

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