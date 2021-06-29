Владимир Путин расширил программу «Дальневосточный гектар» на всю Арктическую зону России

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Цель закона – упростить предоставление гражданам участков не только на Дальнем Востоке, но и в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Как пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, будут расширены границы территории в Арктике, в пределах которых можно будет получить льготный гектар. Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего.

Кроме того, закон допускает возможность для гражданина, который успешно освоил и оформил в собственность или аренду ранее предоставленный ему «дальневосточный гектар», дополнительно к нему получить земельный участок площадью до одного гектара.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением нормы о выделении дополнительного гектара, которая начнет действовать с 1 августа 2021 года.

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