Число зараженных COVID-19 в ЯНАО превысило 40 тысяч

На Ямале зарегистрировано 67 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб, за минвушие сутки выявлен 61 случай заражения среди жителей округа. Еще 6 заболевших – вахтовые рабочие из других регионов, приехавшие в ЯНАО на заработки.

Наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировано в Новом Уренгое и Ноябрьске – 16 и 14 случаев соответственно.

Всего, за период пандемии на Ямале зарегистрировано уже 40028 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В данный момент с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницы Ямала госпитализировано более 300 человек,. 29 из них в тяжелом состоянии, 12 – находятся на поддержке аппаратов ИВЛ.

Салехард, Александр Непомнящий

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