Ямальского чиновника оштрафовали за формальную отписку на обращение граждан

Сотрудник мэрии Нового Уренгоя за формальную отписку на обращение жителей города привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, жители одного из домом микрорайона Дружба обратились к городскому прокурору с жалобой на местную мэрию, которая недобросовестно отработала их письменный запрос. Они составили обращение, в котором попросили чиновников включить парковку возле их дома в общий реестр парковок общего пользования, чтобы её территории могли убирать коммунальные службы.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что ответ на обращение новоуренгойцев не содержал информации на поставленные в нем вопросы

В надзорном ведомстве отметили, что в настоящее время нарушения, допущенные должностным лицом, устранены.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

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