На Ямале прокурор добился выплаты задолженности по зарплате в 1,3 млн рублей

Прокуратура в Новом Уренгое добилась выплаты задолженности по зарплате перед сотрудниками ООО «Трансинвест», которое занимается грузовыми перевозками.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, перед 25 работниками вышеуказанной организации образовалась задолженность по заработной плате за март текущего года на общую сумму более 1,3 млн рублей.

Чтобы вернуть людям деньги, прокурор внес представление руководителю организации, а также возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и иных выплат).

В настоящее время задолженность по заработной плате полностью погашена, работникам также выплачена соответствующая компенсация, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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