В Тазовской губе эвакуировали тундровиков, дрейфующих на судне на воздушной подушке

В Тазовской губе спасатели эвакуировали тундровиков, дрейфующих на судне на воздушной подушке.

Как сообщает пресс-служба Ямалспаса, у воздушной подушки, шедшей из Антипаюты в Тазовский, заглох двигатель. На судне в тот момент находилось пять человек.

К операции подключили вертолёт. Пилоты помогли определить точку, откуда поступил сигнал. Оказалось, что терпящие бедствие находились примерно в полутора километрах от берега.

Эвакуировать людей с воздуха оказалось невозможно, поэтому спасателям пришлось сменить транспортное средство. На лодке, несмотря на высокую волну и сильный ветер, сотрудники Ямалспаса добрались до места и эвакуировали тундровиков в Тазовский. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

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