На Ямале в день прививается до 2 тысяч человек

На Ямале ежедневно 2 000 человек обращаются в прививочные пункты. Первым компонентом вакцины против коронавируса привились 106 500 человек, полностью завершили вакцинацию более 86 000 – такие данные приводит окружной департамент здравоохранения.

Сертификаты о прививке уже получили 35% населения, подлежащего массовой иммунизации, 48% – прошли первый этап вакцинации. Арктический регион находится в десятке регионов по высоким темпам вакцинации. В планах властей – привить 240 000 жителей округа.

В округе развёрнуто 75 пунктов, два из них – в Губкинском и Тарко-Сале – работают круглосуточно. К тем, кто в силу возраста или других причин не может прийти сам, медики готовы приехать на дом.

Между тем, активно на Ямале прививаются трудовые коллективы. В числе лидеров – муравленковский Центр социального обслуживания населения. Там вакцинацию уже прошли 85 процентов сотрудников.

Напомним, что накануне на Ямале было выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусом.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 30.06.21

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