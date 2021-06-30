Ямал закрывается – туда теперь не пустят без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации с QR-кодом

Ямал ужесточает требования к гостям округа. В связи с усложняющейся повсеместно, в том числе и в округе, ситуацией с заболеваемостью ковидом, граждане, прибывающие в ЯНАО, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом (выдается всем вакцинированным на портале Госуслуг). Мера коснется только тех, кто не имеет ямальской прописки и не имеет отношения к несовершеннолетним.

Как сообщают в пресс-службе ямальского правительства, поручение о внесении соответствующих изменений в постановление «О режиме повышенной готовности» дал губернатор Дмитрий Артюхов в ходе координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

«В целом по стране и, на Ямале, к сожалению, наблюдается большой подъем заболеваемости. Практика прошлого года показала, что самые сложные очаги инфекции всегда в вахтовых поселках, так как они закрытые и отдаленные, и поэтому оттуда часто самые тяжелые пациенты в наших инфекционных центрах. Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели», – пояснил Дмитрий Артюхов.

За последнюю неделю заболеваемость на территории округа выросла в два раза, открыто 68 дополнительных коек в больницах. Больше всего инфицированных в крупных городах – Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Лабытнанги. В округе действует несколько очагов инфекции, два из них среди вахтовых работников, поток которых на Ямал традиционно увеличивается в летний строительный сезон. Губернатор поручил главам муниципальных образований организовать процесс так, чтобы не создать дискомфорта пассажирам, избежать скопления людей и очередей в процессе проверок.

Инспекторы совместно с правоохранительными органами начнут работать во всех аэропортах и вокзалах округа уже с этой субботы. Если у человека не окажется ни результатов теста, ни сертификата о прививке, то на него будет составлен административный протокол.

Второе изменение 29-ПГ касается тех, кто живет и постоянно работает на Ямале: сокращен срок пребывания их за пределами округа, по истечению которого необходимо предоставить работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Если раньше речь шла о 10 днях, то сейчас – о пяти. Предоставлять такой документ, по-прежнему, не требуется вакцинированным от коронавируса и имеющим сертификат, а также тем, у кого есть документ о наличии антител класса G.

Аналогичное требование предъявляется к работникам, прибывающих на Ямал. Работодателям рекомендовано привлекать на работу вахтовым методом граждан, вакцинированных против коронавируса и имеющих сертификат об этом.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 30.06.21

В «тюменскую матрешку» пришло настоящее лето. / На Ямале в день прививается до 2 тысяч человек. / В Тазовской губе эвакуировали тундровиков, дрейфующих на судне на воздушной подушке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»