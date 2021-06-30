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Среда, 30 июня 2021, 11:11 мск

Новости Ямал

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Ямальцам снова начинают выдавать бесплатные наборы для лечения ОРВИ

На Ямале возобновляется практика выдачи бесплатных наборов для лечения ОРВИ. Решение об этом было принято в ходе координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Региональная мера поддержки действовала с прошлого лета до конца весны этого года – за это время ямальцы получили 231 630 наборов. На складах больниц осталось достаточное количество комплектов медикаментов, которые помогут сдержать вновь растущую заболеваемость среди ямальцев, отметили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Выдавать лекарства будет непосредственно участковый терапевт – либо при первичном обращении пациента, либо во время вызова врача на дом. Всего сформировано 6 видов наборов: 2 для взрослых и 4 для детей (до 7 лет и от 7 до 18 лет). Половина наборов включает в себя антибиотики. Количество лекарственных препаратов рассчитано на один курс лечения: противовирусный набор на 5 дней, набор с антибиотиками – на 6.

«Сейчас мы снова наблюдаем повышение обращаемости за медицинской помощью пациентов с симптомами ОРВИ. Поэтому, нами принято решение о возобновлении выдачи бесплатных лекарственных наборов. Это позволит быстро начать лечение и сохранить легкое течение болезни, а также локализовать очаги распространения простудных заболеваний. Кроме того, мера поддержки имеет положительный отклик у населения», – пояснил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Салехард, Елена Васильева

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