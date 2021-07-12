На Ямале создадут международную научную станцию

На Ямале создадут международную арктическую станцию. Соглашение об этом подписали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.

Международный научный полигон «Снежинка» построят на берегу Нефритового озера в предгорьях горного массива Рай-Из, в 20 километрах от поселка Харп. Ученые из разных стран на базе станции смогут проводить эксперименты, тестировать и внедрять новые технологии в разных сферах – от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий. Также ямальские ученые будут заниматься изучением процессов, связанных с изменениями климата и криолитозоны, прогнозировать ее состояние, разрабатывать новые методы и технологии «умного» геотехнического и геокриологического мониторинга, заниматься гидрологическими и другими исследованиями.

МФТИ примет участие во всех этапах создания «Снежинки» – от разработки проекта до проведения исследований на станции после ее открытия. На кампусе института развернут конструкцию полигона для проведения тестовых инжиниринговых работ. После тестирования оборудование перевезут на станцию.

Планируется, что станция «Снежинка» станет круглогодичным полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики. Кроме того, на ней будут отрабатывать технологии декарбонизации на основании исследований выбросов парниковых газов.

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